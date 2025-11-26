В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за незаконные рехабы

Партия «Новые люди» направила в правительство запрос с предложением системно регулировать рынок немедицинских реабилитационных услуг и ужесточить ответственность за деятельность нелегальных центров. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть введение профессии «аддиктолог-консультант» и разработку соответствующего профстандарта.

Даванков напомнил, что недавний инцидент в подмосковном реабилитационном центре, где подростков удерживали в изоляции и подвергали физическому и психологическому насилию под видом помощи, вскрыл системную проблему — отсутствие контроля и квалификационных требований на рынке немедицинской реабилитации.

По его словам, сегодня этот сегмент фактически работает «в тени», где легко скрыть нарушения прав детей и нарушение медицинских норм, а статистика не отражает реальный масштаб злоупотреблений. Как отмечает депутат, в России по-прежнему нет отдельной профессии специалиста по зависимостям, а значит, нет и требований к подготовке людей, работающих в подобных учреждениях.

В запросе предлагается:

официально включить в перечень профессий специалиста «аддиктолог-консультант» и создать профессиональный стандарт;

допускать к работе в реабилитационных центрах только сертифицированных сотрудников;

ввести ответственность, вплоть до уголовной, за оказание реабилитационных услуг неквалифицированными лицами, если это причинило вред здоровью.

Даванков считает, что такие меры помогут отделить специалистов от самозванцев, вывести сектор из тени и создать в России цивилизованный механизм поддержки людей с зависимостями.

Дело подмосковного рехаба

Поводом для обращения стал скандал в Дедовске. Следствие установило, что с августа по ноябрь 2025 года там действовал нелегальный центр для подростков с зависимостями. Несмотря на заключенные с родителями договоры о работе психологов, детей избивали, пытали и незаконно удерживали.

В воскресенье, 23 ноября, 16-летнего подростка доставили в реанимацию с тяжелыми травмами и следами связывания. Следственный комитет предъявил обвинение администратору центра и 18-летней постоялицe, участвовавшей в избиениях.