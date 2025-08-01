Десятки рейсов задержали в Шереметьеве из-за грозы

В аэропорту Шереметьево задержали 23 рейса на вылет, запланированные после 22:00 по московскому времени, на фоне грозового фронта. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Задерживаются вылеты по ряду внутренних направлений — в Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Красноярск и другие города. Среди международных — в Белград, Ченгду, Минск, Бишкек и Ош. В период с 00:00 до 01:00 по московскому времени ожидается задержка вылета девяти рейсов.

Сильный ливень с грозой накрыл Подмосковье. Интенсивные осадки выпали в Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцове и Звенигороде. Энергетики ПАО «Россети Московской регион» перешли в режим повышенной готовности.

В четверг, 31 июля, в аэропорту Шереметьево с 07:00 перенесли порядка 20 вылетов. Причиной задержек стало введение плана «Ковер» в аэропортах других российских регионов.