В Шереметьеве задерживают рейсы из-за «Ковра» в других регионах

В аэропорту Шереметьево снова проблемы. По данным Baza , с семи утра в воздушной гавани перенесли порядка 20 вылетов, один рейс отменили. Больше всего задержек у «Аэрофлота». Среднее время переноса составляет от 30 минут до двух часов.

Источник Telegram-канала уточнил, что причиной задержек стало введение плана «Ковер» в аэропортах других регионов. Особенно не везет сейчас пассажирам саратовского направления.

«Их рейс задерживается на четыре часа из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Гагарина, введенных для обеспечения безопасности полетов», — добавил собеседник Baza.

360.ru обратился за комментарием к представителям Шереметьева. Представители воздушной гавани в ответ на запрос заявили, что аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы восполняются по центральному расписанию.

«Незначительные задержки ряда рейсов по внутрироссийским маршрутам вызваны соблюдением требований при ограничениях, вводимых на использование воздушного пространства по решению Министерства обороны РФ, с целью обеспечить безопасность воздушного транспорта и граждан», — уточнил начальник пресс-службы Роман Генис.