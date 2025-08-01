Энергетиков Москвы и области привели в повышенную готовность из-за грозы

Энергетики ПАО «Россети Московской регион» перешли в режим повышенной готовности из-за грозы. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Во всех филиалах компании ввели режим повышенной готовности «в связи с прохождением грозового фронта с сильным ливнем, ветром с порывами до 17 метров в секунду».

«К ликвидации возможных нештатных ситуаций из-за непогоды готовы 303 бригады: 1198 специалистов и 363 единицы спецтехники», — уточнили в сообщении.

Если возникнет необходимость временно обеспечить потребителей электроснабжением, то могут задействовать также 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 мегаватт.

Ранее МЧС Москвы предупредило горожан, что до 20:00 2 августа на территории столицы и области ожидается сильный ливень, гроза и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.