Сильный ливень накрыл Подмосковье и затопил подземные переходы

В первый вечер августа сильнейший ливень с грозами накрыл Подмосковье. Жители Наро-Фоминска, Красногорска, Одинцова и Звенигорода сообщили о подтопленных улицах и подземных переходах. Последствия разгула стихии уже начали устранять.

«Улица Свердлова плывет», — рассказал один из жителей Подольска и опубликовал видео затопленной проезжей части.

Уровень воды достиг более 10 сантиметров, прохожие надевали пакеты на ноги, чтобы пройти через глубокие лужи. Осадки настолько интенсивные, что зонты не спасают. Коммунальщики уже начали устранять последствия мощного ливня.

Вечером в пятницу, 1 августа, жителей региона предупредили о резком ухудшении погоды. Область накрыл ливень с ветром до 17 метров в секунду. Энергетики ПАО «Россети Московской регион» перешли в режим повышенной готовности из-за грозы.