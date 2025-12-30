«Держите свои капюшоны!» Кинутая подростком петарда разорвала перепонку уха подмосковной школьнице

Группа подростков из Серпухова придумала развлечение — бросать в прохожих зажженные петарды. В результате очередного взрыва пострадала 12-летняя школьница, у которой врачи диагностировали разрыв перепонки левого уха. О происшествии 360.ru рассказала мать пострадавшей девочки.

Она пояснила, что дочь гуляла вместе с подругами, когда наткнулась на группу подростков.

«Один из мальчиков бросил петарды сначала под ноги. Девочки испугались, а потом он крикнул: „Держите свои капюшоны!“ — и попал в район левого уха. Дочь даже убежать не успела — там просто доли секунды были», — подчеркнула женщина.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что на дочери была шапка, но взрыв оказался настолько сильным, что у девочки разорвало перепонку. Сейчас школьница проходит амбулаторное лечение.

Мать пострадавшей добавила, что обратилась в правоохранительные органы. Точной информации, удалось ли установить личность бросавшего петарды подростка, она не знает.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья заявили, что Серпуховское городское ведомство начало проверку всех обстоятельств происшествия для оценки работы органов системы профилактики, а также родителей подростка, которые допустили, что ребенок получил доступ к пиротехнике.

Московский главк МВД во вторник, 30 декабря, обратился к горожанам и гостям столицы с рекомендацией отказаться от запуска пиротехники на время праздников во дворах домов, около хозяйственных построек и остановок. В ведомстве подчеркнули, что нарушителей привлекут за нарушение требований пожарной безопасности, а в случае тяжких последствий — и к уголовному наказанию.