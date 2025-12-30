Москвичей предупредили о запрете на пиротехнику на Новый год

МВД Москвы напомнило о запрете на пиротехнику в новогодние праздники

Жителям и гостям Москвы рекомендовали не применять пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Следует воздержаться от запуска фейерверков, петард, ракет и аналогичных изделий в помещениях, с лоджий и балконов, вблизи хозяйственных построек и жилых домов, на любых объектах транспортной инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.

Нарушение правил использования пиротехнических изделий повлечет ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». В случае более тяжких последствий нарушителей предупредили об уголовном наказании.

Более 15 российских регионов не станут запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Заслуженный юрист России Иван Соловьев отмечал, что от них стоило бы отказаться до окончания спецоперации.