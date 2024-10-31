Дерево едва не убило пенсионерку на севере Москвы

Дерево упало на 70-летнюю женщину в районе улицы Дыбенко на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пенсионерка получила травму головы, у нее началось кровотечение. На место выехала бригада скорой помощи.
В середине октября из-за непогоды в Москве произошел
массовый «лесоповал». Насаждения падали в разных районах столицы. Рухнувшие деревья оборвали провода и повредили автомобили. Информации о пострадавших не поступало.
В сентябре на севере Москвы
ветка упала на коляску с ребенком. Двухлетнего малыша смогли вытащить. Матери потребовалась помощь медиков — ветка ударила ее по голове.
Сегодня 14:25 Более 1,7 млн спортивных снарядов для улицы выпустили в парке «Есипово»
Сегодня 14:25 В Казани курьер начал сталкерить клиентку, отказавшую ему в свидании
Сегодня 14:25 Андрей Воробьев: новую поликлинику на 2-й Глуховской улице в Ногинске откроют в 2026 году
Сегодня 14:23 Жители Балашихи отправили 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам СВО
Сегодня 14:22 Андрей Воробьев передал 77 новых машин Ногинской подстанции скорой помощи
Сегодня 14:21 Финальный этап благоустройства Звездной площади начался в Серпухове
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте