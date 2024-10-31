Дерево едва не убило пенсионерку на севере Москвы

Источник 360.ru: дерево рухнуло на пожилую женщину в Москве

Дерево упало на 70-летнюю женщину в районе улицы Дыбенко на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пенсионерка получила травму головы, у нее началось кровотечение. На место выехала бригада скорой помощи.

В середине октября из-за непогоды в Москве произошел массовый «лесоповал». Насаждения падали в разных районах столицы. Рухнувшие деревья оборвали провода и повредили автомобили. Информации о пострадавших не поступало.

В сентябре на севере Москвы ветка упала на коляску с ребенком. Двухлетнего малыша смогли вытащить. Матери потребовалась помощь медиков — ветка ударила ее по голове.