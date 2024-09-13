Ветка рухнула на коляску с ребенком на севере Москвы

Источник 360.ru: ветка упала с дерева на коляску с ребенком в Москве

Ветка рухнула на коляску, в которой находился ребенок, на севере Москвы. Помощь понадобилась матери, сообщил источник 360.ru.

Коляску придавило днем 13 сентября в районе первого корпуса дома №13а на Талдомской улице. Находившегося в ней двухлетнего ребенка смогли вытащить. Информации о его состоянии нет.

Медицинская помощь понадобилась матери. Ветка ударила ее по голове.

Подобная история произошла в Санкт-Петербурге. В одном из парков на мужчину рухнуло дерево. Пострадавший получил перелом шеи. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти и не смогли спасти.