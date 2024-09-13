Ветка рухнула на коляску с ребенком на севере Москвы

Ветка рухнула на коляску, в которой находился ребенок, на севере Москвы. Помощь понадобилась матери, сообщил источник 360.ru.
Коляску придавило днем 13 сентября в районе первого корпуса дома №13а на Талдомской улице. Находившегося в ней двухлетнего ребенка смогли вытащить. Информации о его состоянии нет.
Медицинская помощь понадобилась матери. Ветка ударила ее по голове.
Подобная история произошла в Санкт-Петербурге. В одном из парков на мужчину рухнуло дерево. Пострадавший получил перелом шеи. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти и не смогли спасти.
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