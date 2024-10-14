Непогода вызвала массовый «лесоповал» в Москве

Источник 360.ru: непогода спровоцировала падение деревьев в ряде районов Москвы

Фото: РИА «Новости»

Непогода в Москве спровоцировала падение деревьев, ЧП фиксируют в разных районах столицы. Источник 360.ru сообщил о нескольких случаях обрыва проводов при падении деревьев.

Несколько случаев произошло в Ясенево. На Новоясеневском проспекте дерево при падении оторвало провода от мачты освещения и перегородило проезд. На Голубинской улице дерево упало на иномарку, обошлось без пострадавших.

В Зюзино на Черноморском бульваре дерево упало на электрические провода и повредило четыре автомобиля.

Фото: Телеканал «360»

В Бибирево на улице Пришвина дерево упало на провода и оборвало их. Провода упали на землю, а дерево и столб оказались во дворе. Источник уточнил, что упавшие на землю провода не искрят и не горят.

В районе Лианозово на улице Угличской дерево упало на автобус. Прибывший на место происшествия слесарь не смог его распилить, так как была угроза, что при падении ветки разобьют стекла автобуса.

О непогоде и падении деревьев москвичей предупреждала служба Городского хозяйства.

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