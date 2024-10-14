Непогода вызвала массовый «лесоповал» в Москве

Непогода в Москве спровоцировала падение деревьев, ЧП фиксируют в разных районах столицы. Источник 360.ru сообщил о нескольких случаях обрыва проводов при падении деревьев.

Несколько случаев произошло в Ясенево. На Новоясеневском проспекте дерево при падении оторвало провода от мачты освещения и перегородило проезд. На Голубинской улице дерево упало на иномарку, обошлось без пострадавших.

В Зюзино на Черноморском бульваре дерево упало на электрические провода и повредило четыре автомобиля.