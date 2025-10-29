Депутату Заксобрания Анастасии Мельниковой стало плохо во время заседания

Депутату Заксобрания Санкт-Петербурга, актрисе Анастасии Мельниковой стало плохо во время парламентского заседания. В итоге ей вызвали скорую. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба парламента.

Журналистам объяснили, что медицинскую помощь Мельниковой оказали. Также 360.ru связался с помощником актрисы Вантоном. Он не прокомментировал ситуацию.

Ранее стало известно, что мужа актрисы Светланы Дружининой Анатолия Мукасея отправили в одну из столичных клиник. Журналисты выяснили, что он почувствовал себя плохо дома. Других подробностей о его состоянии не разъяснили.

До этого появилась информация, что госпитализировали актрису Наталью Варлей, известную по фильму «Кавказская пленница». Звезде провели операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение.