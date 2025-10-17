Звезду «Кавказской пленницы» госпитализировали в Москве

РЕН ТВ: актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве из-за болей в руке

Актрису Наталью Варлей, известную по фильму «Кавказская пленница», госпитализировали в одну из столичных клиник из-за болей в кисти. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

По данным телеканала, артистке провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы устранить болевые ощущения.

Варлей обратилась к врачам еще 8 октября, жалуясь на дискомфорт и продолжительные боли в руке. Как отмечают медики, подобные проблемы часто возникают после травм или из-за длительного сидения за монитором.

Информации о сроках восстановления актрисы пока нет.

Ранее стало известно, что мексиканский сериал «Дикая Роза», впервые показанный в России в начале 90-х, вернется в эфир.