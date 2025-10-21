Муж Светланы Дружининой попал в больницу

Кинооператора, мужа актрисы Светланы Дружининой Анатолия Мукасея доставили в одну из больниц Москвы. Об этом сообщили «Известия» .

По данным издания, Мукасею стало плохо дома, он потерял сознание. Родственники вызвали скорую помощь. Подробностей о его состоянии не приводилось.

Мукасей известен работами над такими фильмами, как «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими. Он является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом РФ.

В начале июня Светлану Дружинину доставили в больницу из-за скачков давления. Однако сама актриса опровергла слухи о госпитализации, пообещав всех пережить. Она назвала данные о своих болезнях сильно преувеличенными.