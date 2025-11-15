Автобус перевернулся на Международном шоссе

Автобус опрокинулся на Международном шоссе в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Причины аварии пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

К месту ЧП выслали три отряда спасателей. Подробности выясняются.

Ранее автобус врезался в опору моста в Челябинске. Видеозапись с места ДТП появилась в распоряжении 360.ru. По предварительным данным, водитель ЛиАЗ не справился с управлением и наехал на препятствие, из-за чего съехал с трассы.