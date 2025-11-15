Жителей Москвы предупредили о возможной гололедице в выходные

В Москве в субботу и воскресенье возможна гололедица из-за перехода температуры в отрицательные значения, предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, 15–16 ноября в городе временами пройдут дождь и снег, а к вечеру температура может опуститься до –1 °C, что создаст условия для образования наледи. Городские службы продолжают мониторинг и выполняют необходимые противогололедные работы.

Жителей просят быть осторожнее на улицах, а водителей — соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Около трети от месячной нормы осадков ноября выпало в ночь с пятницы на субботу в Москве. Городские службы перешли на непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.