«Даже не верится». Друг погибшего в Непале альпиниста рассказал о его увлечении

Друг погибшего в Непале альпиниста из Пензы сообщил, что тот играл в рок-группе

Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков выступал в рок-группе, выпускал гитарные педали и лишь в последние годы вплотную увлекся восхождениями. Его друг, гитарист Александр Плужников сообщил об этом РИА «Новости» .

Мужчины познакомились в 2008 году в рок-группе «Босфор». Чистиков играл на гитаре и работал в компании Yerasov, производившей музыкальное оборудование, а спустя время открыл собственное производство гитарных педалей Brighton.

«В последние годы альпинизм занимал львиную долю всего времени. <…> Новость меня, конечно, шокировала, даже не верится», — сказал его друг.

Чистиков играл в «Босфоре» до самой смерти. Плужников назвал его талантливым и отзывчивым человеком.

Пятеро российских альпинистов погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, они сорвались из-за схода «снежной доски».