«Даже не буду это комментировать». Сын убитой в Балакове — о подозреваемых в расправе над матерью
Сын убитой в Балакове женщины рассказал о задержании отца
В Балакове задержали мужа предпринимательницы Натальи Алешниковой. Его сын Леонид в беседе с 360.ru заявил, что считает отца непричастным к убийству матери.
«Я ожидаю его освобождения из изолятора. Это все, что могу сказать на данный момент», — отметил мужчина.
Леонид рассказал, что накануне убийства с матерью не связывался. В тот момент семья готовилась к ее дню рождения, а сама Наталья отдыхала с супругом и друзьями.
Говоря о возможных подозреваемых, сын Алешниковой отметил, что не может предположить, кто мог похитить и убить его мать.
«Даже не буду это комментировать, над этим работает следствие, у них больше вариантов», — пояснил он.
Ранее правоохранители нашли в лесополосе автомобиль, на котором похитили Наталью Алешникову. Злоумышленники замаскировали машину зеленой тканью и ветками деревьев.
В ночь на понедельник двое неустановленных мужчин силой посадили 47-летнюю женщину в ее автомобиль и скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».