В Балакове задержали мужа предпринимательницы Натальи Алешниковой. Его сын Леонид в беседе с 360.ru заявил, что считает отца непричастным к убийству матери.

«Я ожидаю его освобождения из изолятора. Это все, что могу сказать на данный момент», — отметил мужчина.

Леонид рассказал, что накануне убийства с матерью не связывался. В тот момент семья готовилась к ее дню рождения, а сама Наталья отдыхала с супругом и друзьями.

Говоря о возможных подозреваемых, сын Алешниковой отметил, что не может предположить, кто мог похитить и убить его мать.

«Даже не буду это комментировать, над этим работает следствие, у них больше вариантов», — пояснил он.

Ранее правоохранители нашли в лесополосе автомобиль, на котором похитили Наталью Алешникову. Злоумышленники замаскировали машину зеленой тканью и ветками деревьев.

В ночь на понедельник двое неустановленных мужчин силой посадили 47-летнюю женщину в ее автомобиль и скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».