В деле о похищении и убийстве женщины в Балакове всплыли новые детали

Машину похищенной и убитой в Балакове женщины пытались спрятать. Автомобиль обнаружили в лесополосе — его замаскировали зеленой тканью и ветками. Кадры с места опубликовала пресс-служба СК по Саратовской области.

На записи видно, как сотрудники ведомства проводят осмотр территории, где нашли брошенное в лесу белое авто.

Ранее следствие сообщало, что в ночь на понедельник двое неустановленных мужчин силой посадили 47-летнюю женщину в ее автомобиль и скрылись. По предварительным данным, похищенной оказалась предпринимательница Наталья Алешникова. Ее тело обнаружили на следующий день в лесополосе близ жилых домов Балакова с признаками насильственной смерти.

Мотивом похищения и убийства, по неподтвержденной информации, могла стать месть — у Алешниковой якобы была близкая связь с женатым мужчиной.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Личности подозреваемых пока установить не удалось.