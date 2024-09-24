Затолкали в машину и увезли. В Саратовской области возбудили дело после похищения женщины

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту похищения 47-летней женщины в городе Балаково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Женщину насильно посадили в ее же автомобиль двое неизвестных на бульваре Роз, после чего скрылись, рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», речь идет о предпринимательнице Наталье Алешниковой, которая пропала вечером 22 сентября. Автор публикации заявил, что, по одной из версий, женщину похитили во время продажи автомобиля Toyota.

«Неизвестные могли представиться покупателями и угнать машину вместе с хозяйкой», — сообщил источник.

Вторая версия, по словам собеседника Telegram-канала, касается дня рождения предпринимательницы. Якобы ее похитили знакомые, чтобы разыграть.

Ранее в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые избили четверых чужих детей и попытались похитить одного из них.