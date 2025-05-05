Что известно о жертвах взрыва на улице Генерала Тюленева. Новые данные о страшном ЧП

При взрыве в доме на улице Генерала Тюленева погибли две женщины и мужчина

Появились подробности о погибших при взрыве в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Жертвами ЧП стали две женщины и мужчина. Все они жили в одной квартире, сообщил источник 360.ru.

В результате происшествия погибли 72-летняя Ирина Ф., 38-летняя Наталья Л. и 19-летний Даниил Л., проживавшие в одной квартире.

Еще два жителя той же квартиры пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Это 12-летняя девочка и трехлетний мальчик.

Ранее появился список пострадавших при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева. Медицинская помощь потребовалась шести жителям.

Утром 5 мая на месте происшествия началось повторное возгорание. Тление обнаружили под плитами дома.