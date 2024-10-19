Число жертв взрыва газа в Кирсанове увеличилось до четырех

Спасатели вытащили из-под завалов на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Кирсанове четвертого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Взрыв прогремел утром 19 октября, из здания эвакуировали жильцов. В результате ЧП пострадали восемь жильцов, обрушились верхние этажи дома.
Прокуратура установит, произошел ли взрыв из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования. Очевидец рассказал 360.ru, что взрыв прозвучал уже во время пожара.
Эвакуированных жильцов разместили в ПВР, с ними работают психологи МЧС. Глава города Сергей Павлов заявил о запуске горячей линии. По его словам, вокруг дома установили круглосуточное оцепление, чтобы защитить имущество жильцов от мародеров.
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