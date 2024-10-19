Восемь человек пострадали из-за взрыва газа в Кирсанове

Глава Тамбовской области Егоров: от взрыва газа в Кирсанове пострадали 8 жильцов

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Кирсановском муниципальном округе пострадали восемь жильцов. Жертвами ЧП стали два человека, заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале .

Взрыв прогремел рано утром на четвертом этаже дома на Коммунистической улице. На место ЧП прибыли оперативные службы, жильцов эвакуировали. Губернатор добавил, что огнеборцы ликвидировали пожар тем же утром. Всего из-за взрыва пострадали восемь человек, их доставили в больницу.

Спасатели продолжили разбирать конструкции на месте взрыва, идет проливка территории. Работу экстренных служб и правоохранителей взял на контроль прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Для жильцов организовали пункты временного размещения на 60 человек. В МЧС подтвердили, что с ними работают психологи.

Ведомство опубликовало фотографии с места взрыва. На них видно, что обломки здания выбросило наружу.