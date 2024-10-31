Число жертв взрыва газа в Черкесске выросло до четырех

Readovka: в результате взрыва газа в доме в Черкесске погибли 4 человека

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске выросло до четырех. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

Погибших обнаружили под завалами, официального подтверждения информации не было. В результате происшествия пострадали девять человек.

По данным канала, последний раз проверку газа в доме проводили 13 сентября. Для эвакуированных жителей уже развернули пункты временного размещения. Как сообщали очевидцы, в соседних строениях от взрыва разбились окна. В доме, в котором случилось ЧП, пострадали шесть квартир.

Взрыв газа в жилом доме в Черкесске произошел ранним утром 31 октября. По словам одной очевидицы, страшно громкий звук услышали даже в центре города.

Из-под завалов вытащили семь человек, на месте работают следователи и криминалисты.