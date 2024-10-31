Семь человек спасли из-под завалов после взрыва газа в Черкесске

После взрыва газа и частичного обрушения дома в Черкесске из-под завалов вытащили семь человек. Такие данные со ссылкой на источник опубликовал Telegram-канал Baza .

В региональном СУ СК 360.ru заявили, что в результате взрыва газа обрушились верхние этажи здания.

«Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи и криминалисты регионального выехали на место частичного обрушения пятиэтажки. Специалисты установят все обстоятельства ЧП.

Взрыв газовоздушной смеси произошел ранним утром 31 октября. Известно об одном погибшем. Спасатели ликвидируют последствия происшествия. На месте работают 67 человек и 22 единицы техники.