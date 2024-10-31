Девять человек пострадали при взрыве газа в Черкесске

МЧС: в Черкесске при взрыве газа в жилом доме пострадали 9 человек

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске девять человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Карачаево-Черкессии.

«По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси погиб один человек, девять человек пострадали», — заявили в ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Из здания эвакуировали 52 человека, их доставят в пункты временного размещения. В ликвидации последствий взрыва участвуют 92 человека и 29 единиц техники.

После взрыва из-под завалов вытащили семь человек. На место ЧП выехали следователи и криминалисты, они установят все обстоятельства случившегося.

О взрыве газа в Черкесске стало известно ранним утром 31 октября. Очевидица сообщила, что произошедший на окраине взрыв услышали в центре города.