Последствия взрыва газа в пятиэтажке в КЧР сняли на видео

В Сети появилась информация о взрыве газа в жилом доме в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики. Информацию о происшествии подтвердили 360.ru в региональном главке СК.

«Да, произошел. Данных пока никаких нет, мы еще туда не выехали», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в районе четвертого или пятого этажа жилого дома ранним утром. Под завалами, предварительно, могут находиться люди. Разрушена часть крыши, повреждения получили несколько квартир. Из пятиэтажки эвакуировали свыше 50 человек.

По данным регионального главка МЧС, в результате взрыва газа погиб один человек. Спасатели ликвидируют последствия происшествия. К работам привлекли 67 человек и 22 единицы техники.