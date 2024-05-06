Число жертв атаки дронов в Березовке увеличилось до семи | 360°

Важное 06 мая 2024, 10:55 Число жертв атаки дронов в Березовке увеличилось до семи «Агро-Белогорье»: при атаке дронов на машины в Березовке погибли 7 человек

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В Белгородской области при атаке беспилотников на машины с сотрудниками свинокомплекса утром 6 мая погибли семь человек. О выросшем числе жертв сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление группы компаний «Агро-Белогорье».

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. [Еще] 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — объявила пресс-служба.

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Украинские беспилотники в Берисовском районе атаковали две «Газели» с сотрудниками свинокомплекса и одно легковое авто. Оперштаб Белгородской области сообщал о шести погибших. Пострадали 35 человек, в том числе двое детей.

Власти Белгородской области предложили выпустить рекомендации по защите производств и агропромышленных комплексов средствами радиоэлектронной борьбы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины стали целенаправленно атаковать гражданские объекты.