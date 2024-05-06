Среди пострадавших при ударе ВСУ по Березовке оказались дети | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 10:37 Среди пострадавших при ударе ВСУ по Березовке оказались дети Гладков: из 35 пострадавших в результате удара ВСУ двое детей Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Среди 35 пострадавших из-за ударов дронов-камикадзе по району села Березовка оказались двое детей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — отметил он.

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По словам Гладкова, одного из получивших ранения уже начали оперировать. Состояние мужчины оценивают как тяжелое.

ВСУ ударили по машинам ГК «Агро-Белгорье» утром 6 мая. Целями атаки стали две «Газели», в которых на работу ехали сотрудники предприятия, и легковушка. Погибли шесть человек. У всех пострадавших ранения разной степени тяжести.