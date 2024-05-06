Рекомендации по защите РЭБ промышленных объектов сформируют в Белгородской области | 360°

Общество 06 мая 2024, 10:35 Рекомендации по защите РЭБ промышленных объектов сформируют в Белгородской области Гладков предложил рассмотреть меры защиты РЭБ промышленных объектов РИА «Новости»

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В Белгородской области сформируют рекомендации по защите средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов. С предложением рассмотреть усиление мер безопасности выступил глава региона Вячеслав Гладков, сообщило РИА «Новости».

«Мы видим, что враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям. Никаких военных там нет, есть гражданские…» — подчеркнул губернатор на совещании правительства.

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По его словам, вопрос об усилении мер вынесут на рассмотрение оперштаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов. Речь идет, в частности, о порядке обеспечения защиты средствами РЭБ по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях.

«Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам», — указал Гладков.

Утром 6 мая ВСУ атаковали автомобили с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье». По последним данным, жертвами стали шесть человек, еще 35 получили ранения. Среди пострадавших есть два ребенка.