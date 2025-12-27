Система ПВО уничтожила 19 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны России сбили 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Еще два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого глава города сообщал о 17 сбитых дронах. Атака началась примерно с 17:00.

В этот же день над Брянской областью сбили 36 украинских дронов за два часа. Обошлось без пострадавших и разрушений. На месте ЧП работают спецслужбы.

Атаки затронули и Курскую область. В Глушковском районе погиб мирный житель, когда дрон сбросил взрывное устройство во двор частного дома. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.