Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 60

Системы противовоздушной обороны сбили еще два дрона, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Таким образом, число дронов, уничтоженных на подлете к столице, составило 60.

Атака украинских беспилотников на столичный регион с 14 по 16 марта стала самой массовой за минувший год. В субботу системы ПВО перехватили 65 вражеских дронов. В воскресенье было сбито 54 БПЛА.

За восемь часов средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионами России 96 украинских беспилотников самолетного типа.

Целями ударов украинских боевиков становятся гражданские объекты и мирные жители. Ранее мужчина и женщина пострадали при атаке дрона ВСУ на микроавтобус под Белгородом.