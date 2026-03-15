Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона ВСУ на микроавтобус под Белгородом

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус, пострадали мужчина и женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу. Двое пострадавших были доставлены в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны», — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что женщине предварительно диагностировали баротравму, а у мужчины — мелкие осколочные ранения лица. Бригада скорой помощи доставит пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода для проведения обследования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 44-й по счету дрон ВСУ, летевший к столице.