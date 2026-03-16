Атака БПЛА на Москву 14-16 марта стала самой массовой за минувший год

Атака украинских беспилотников на столичный регион с 14 по 16 марта стала самой массовой за минувший год. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС .

Информагентство сослалось на заявления мэра Сергея Собянина. По его информации, за субботу системы ПВО уничтожили на подлете к столице 65 вражеских дронов, в воскресенье — 54, еще 42 — до обеда в понедельник.

Позже Собянин резюмировал, что на подлете и на втором рубеже сбить удалось 250 беспилотников противника.

В ночь на понедельник столичные аэропорты приостанавливали прием и отправку рейсов из-за атаки дронов. Позже всех ограничения ввели в аэропорту Жуковский. Однако к девяти часам утра воздушные гавани восстановили работу в прежнем режиме.