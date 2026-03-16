Системы ПВО сбили над регионами почти 100 дронов за 8 часов

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 96 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Дроны сбили в период с 08:00 до 16:00. Больше половины аппаратов перехватили над Брянской областью. Над Московским регионом нейтрализовали 11 БПЛА, над Калужской и Курской — по семь, над Смоленской — пять, над Белгородской — четыре, над Владимирской — два. Также четыре дрона поразили над Азовским морем, по одному — под Ярославлем и в Адыгее.

В ночь на 16 марта военные ликвидировали 145 украинских БПЛА. Налеты отбили в Московском регионе, Брянской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Тверской и других областях. На подлете к Москве средства ПВО уничтожили 46 аппаратов.

За двое суток по направлению к столице военные сбили примерно 250 вражеских украинских БПЛА.