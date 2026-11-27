Число пострадавших в смертельном ДТП на трассе в Красноярском крае выросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС сообщило РИА «Новости» .

Автобус и два грузовика столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В результате погибли пять человек: три женщины, подросток 2010 года рождения и водитель автобуса.

«Пострадавших, предварительно, 14», — рассказал представитель МЧС.

В пресс-службе опровергли информацию о том, что среди погибших был маленький ребенок. В ведомстве отметили, что спасатели деблокировали водителя автобуса, оказали помощь пострадавшим, четырех человек эвакуировали на носилках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство опубликовало видео с последствиями аварии, на кадрах видно, что у автобуса практически снесло всю переднюю часть. На участке трассы, где произошло ДТП, организовали реверсивное движение в сторону Канска.