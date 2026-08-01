Полиция Москвы подтвердила смерть трех человек при взрыве на Кудринской площади

МВД Москвы: три человека погибли, 15 пострадали при взрыве на Кудринской площади

Жертвами прогремевшего взрыва около летнего кафе на Кудринской площади стали три человека, 15 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-сслужба московского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что детонация произошла около 20:10 в субботу, 1 августа, в районе дома № 1 на Кудринской площади.

«Около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на место происшествия прибыла оперативная группа, которая вместе с другими сотрудниками экстренных служб столицы выясняет все обстоятельства происшествия.

Департамент транспорта Москвы объявил о перекрытии съездов с Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также съездов с Конюшковской улицы на Баррикадную в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.

Взрыв на Кудринской площади Москвы прогремел вечером в субботу, 1 августа. Источник 360.ru. в экстренных службах столицы сообщил что на место прибыли несколько автомобилей полиции и бригады скорой помощи для оказания помощи 15 пострадавшим.

По данным телеграм-канала Baza, эпицентром детонации стал ресторан Balzi Rossi, расположенный на первом этаже сталинской высотки. Авторы подчеркнули, что 1 августа заведение закрыли для частного мероприятия. По предварительным данным, причиной детонации стала проблема газового оборудования.