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Полиция Москвы подтвердила смерть трех человек при взрыве на Кудринской площади

МВД Москвы: три человека погибли, 15 пострадали при взрыве на Кудринской площади

Фото: РИА «Новости»

Жертвами прогремевшего взрыва около летнего кафе на Кудринской площади стали три человека, 15 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-сслужба московского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что детонация произошла около 20:10 в субботу, 1 августа, в районе дома № 1 на Кудринской площади.

«Около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на место происшествия прибыла оперативная группа, которая вместе с другими сотрудниками экстренных служб столицы выясняет все обстоятельства происшествия.

Департамент транспорта Москвы объявил о перекрытии съездов с Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также съездов с Конюшковской улицы на Баррикадную в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.

Взрыв на Кудринской площади Москвы прогремел вечером в субботу, 1 августа. Источник 360.ru. в экстренных службах столицы сообщил что на место прибыли несколько автомобилей полиции и бригады скорой помощи для оказания помощи 15 пострадавшим.

По данным телеграм-канала Baza, эпицентром детонации стал ресторан Balzi Rossi, расположенный на первом этаже сталинской высотки. Авторы подчеркнули, что 1 августа заведение закрыли для частного мероприятия. По предварительным данным, причиной детонации стала проблема газового оборудования.