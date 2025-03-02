Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло

Минздрав: при стрельбе в ТЦ «Красный кит» в Мытищах пострадали четыре человека

В результаты стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах пострадали четыре человека. Принято решение об их госпитализации, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

По данным ведомства, медики осмотрел пострадавших и доставят в больницу.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — отметили в министерстве.

Мужчина открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах 2 марта после конфликта с охранниками. Его остановили около фудкорта, чтобы досмотреть. После этого началась стрельба.

Полицейские задержали дебошира, от действий которого пострадали люди. В региональном главке МВД сообщили, что ранения получили три человека.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. По данным ведомства, мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.