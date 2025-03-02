Появились кадры с места стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах после конфликта с охранниками. Его уже задержали. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На видео мужчину пытались остановить посетители и охранник, который прихрамывал. Дебошир в этот момент пятился от них к выходу.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что злоумышленника уже удалось задержать. В ведомстве подтвердили информацию о трех пострадавших. Полиция начала проверку.

По данным Telegram-канала Mash, в торговом центре около фудкорта охранники остановили подозрительного мужчину. В ходе конфликта началась стрельба. Посетители торгового центра сразу же стали выбегать на улицу.

Очевидцы рассказали, что неадекват провоцировал сотрудников ЧОП вопросами о том, будут ли они бить его.