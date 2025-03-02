СК завел дело о хулиганстве после стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия завели подмосковные следователи после стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

В ведомстве уточнили, что несколько выстрелов, предположительно из травматического оружия, сделал мужчина, вступивший в конфликт с охранниками. Для выяснения всех обстоятельств в торговый центр выехала следственная группа.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что причиной конфликта посетителя с охранниками торгового центра стал отказ пропустить его на территорию.

Сначала мужчина распылил газовый баллон в сторону сотрудников площадки и ушел. После вернулся с травматическим пистолетом и открыл стрельбу.

Установление всех обстоятельств и привлечение правонарушителя к ответственности взяла под контроль Мытищинская городская прокуратура.

В подмосковном главке МВД сообщили, что открывшего стрельбу в торговом центре задержали. Там добавили, что ранения получили три человека.

Один из охранников торгового центра в комментарии 360.ru заявил, что один человек получил ранение в ногу, у второго начались проблемы со спиной после нападения.