Неизвестный устроил стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Mash: мужчина открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Неизвестный мужчина с черной коробкой в руках открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчину, уточнили в публикации, остановили охранники. Между ними начался конфликт, переросший в стрельбу.

Очевидцы рассказали, что выстрелы прозвучали около фудкорта. Посетители торгового центра ринулись на улицу без курток.

Telegram-канал Baza сообщил о трех пострадавших: они получили ранения в ногу и спину. По его информации, стрелял мужчина в форме доставщика.

Канал опубликовал видео с моментом стрельбы. На кадрах мужчина достал пистолет и стал целиться в охранников. Очевидцы заявили, что неадекват провоцировал охрану и спрашивал у сотрудников ЧОП, будут ли они бить его.

Ранее полиция задержала двух человек, подозреваемых в стрельбе по окнам здания Томского политехнического техникума. По данным МВД, они использовали пневматическую винтовку.