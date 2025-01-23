Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Волгоградом увеличилось до 10

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области увеличилось до 10. Об этом в официальном Telegram-канале администрации региона сообщил председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

По его словам, двое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. Иномарка столкнулась со школьным автобусом, в котором находились 20 школьников, один из которых погиб. На кадрах, появившихся в сети, видно перевернувшийся автобус и автомобиль Hyundai с разбитым бампером, пассажир которого также госпитализирован с травмами.