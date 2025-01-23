Появилось видео с места смертельной аварии со школьным автобусом

Один ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Октябрьском районе на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На 88-м километре автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск столкнулись легковая машина и школьный автобус, в котором находились дети.

На место происшествия прибыли представители руководства региональной Госавтоинспекции, специалисты по автомобильной технике и следователи Главного управления, а также следственно-оперативная группа ОМВД России по Октябрьскому району. Причины аварии пока неизвестны, идет проверка.

Ранее двое взрослых и ребенок пострадали в массовой аварии под Тюменью. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Ford и Volkswagen. В больнице попали 53-летняя женщина и 13-летний мальчик.