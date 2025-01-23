Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом увеличилось

В ДТП с автобусом под Волгоградом пострадали семь человек, в том числе дети

Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возросло до семи. Среди получивших травмы есть дети, сообщила пресс-служба администрации региона.

Один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии. Еще трое детей поместили в хирургическое отделение.

«Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля», — отметили в пресс-службе.

В администрации также добавили, что врачи выявили травмы у еще двух пострадавших в аварии детей.

ДТП произошло на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. Иномарка столкнулась со школьным автобусом, жертвой аварии стал ребенок. Всего в автобусе находились примерно 20 школьников. В Сети появились фотографии с места ДТП. На кадрах видно перевернувшийся автобус и автомобиль Hyundai с разбитым бампером.

На место аварии прибыли представители руководства региональной ГАИ, а также специалисты по автомобильной технике и следователи. Причины ДТП устанавливаются.