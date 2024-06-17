Число попавших в больницы с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 12

В Нижнем Новгороде госпитализировали 12 человек с признаками ботулизма

В больницы Нижнего Новгорода поступили 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры», — уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

Ранее стало известно о выявлении шести случаев подозрения на ботулизм в Казани.

В Москве с признаками ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Из них 55 госпитализированы, многие — в тяжелом состоянии. По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали два салата, которые производили две московские компании. В том числе сервис доставки еды «Кухня на районе», который приостановил работу после случаев отравления у клиентов. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.