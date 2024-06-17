Шесть случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани

Роспотребнадзор: в Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм

Фото: РИА «Новости»

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

«В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО „Локалкитчен“ (Москва)», — указали в ведомстве.

По данному факту специалисты проводят проверку ретейлера, через которого заказывали продукцию. Сейчас все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее более 120 жителей Москвы обратились к врачам из-за ботулизма, из них половину госпитализировали в тяжелом состоянии.  Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления стали салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

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