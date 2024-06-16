«Кухня на районе» приостановила работу приложения

Сервис «Кухня на районе» приостановил работу после случаев отравления

Работу приложения доставки еды «Кухня на районе» приостановили из-за нескольких случаев отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса.

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата лобио. <…> Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что проверят даже те продукты, которые не вызывают опасений.

Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Причиной заболевания стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».