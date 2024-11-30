Число погибших в соццентре на Алтае выросло до пяти

Суд сообщил, что после отравления в соццентре в Алтайском крае погибли 5 человек

Число скончавшихся после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

«Не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения Барнаула», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, постояльцы погибли из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Руководителя социального центра, где находились пожилые люди, оставшихся без попечения родственников и жилья, арестовали на два месяца.

Ранее в Минздраве Алтайского края сообщили, что пострадавшим диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Жена директора социального центра рассказала 360.ru, что больных отказались забирать врачи скорой помощи.