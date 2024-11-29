«Это жестко». Скорая отказалась забирать умирающих постояльцев соццентра на Алтае
Жена главы соццентра на Алтае Гельфенбайн: скорая отказывалась забирать больных
Заболевших постояльцев социального центра «Рубикон» на Алтае отказывалась забирать скорая. Об этом 360.ru рассказала супруга руководителя учреждения Наталья Гельфенбайн.
Никто не хотел вмешиваться
По словам женщины, сначала заболел один из постояльцев, ему вызвали скорую. Приехавшие медики измерили ему давление, заявили, что пенсионера можно «хоть в космос отправлять», и уехали. Госпитализировать пожилого человека отказались, а тошноту и понос сказали лечить сорбентами. При этом у мужчины периодически поднималась температура.
«Второй раз вызываем, они говорят: „Это какая-то инфекция, но мы не будем забирать его, потому что у нас в деревне нет инфекциониста и нет инфекционного отделения. Мы его в простую больницу не можем положить, так как тогда другие люди заразятся“», — сообщила собеседница 360tv.ru.
Но эффекта от лечения не было. По словам Натальи, мужчина умирал.
«Это приют именно стариков. Это обездоленные люди, никому не нужные. Их сама же больница, в принципе, нам и отдает. [У них] пенсии нет, у некоторых и документов. Тут такие люди — слабенькие. Если бы они были здоровые, возможно, этого и не произошло бы», — пояснила супруга главы соццентра.
Вмешательство Роспотребнадзора
Спустя два дня у других постояльцев начались такие же симптомы: тошнота, понос, высокая температура. Наталья добавила, что снова приехала скорая, медики сделали им уколы, госпитализировать заболевших отказались.
«И мы просто уже понимаем, что это ненормально. Мы берем человека и увозим сами в городскую поликлинику. Из поликлиники [пациента] сразу на скорой отправляют в инфекционку», — отметила она.
Сотрудники соццентра продезинфицировали все помещения и отправили еще троих человек в инфекционное отделение. На следующий день в больницу поехал руководитель учреждения, чтобы поговорить с врачом и выяснить, как остановить распространение инфекции. Его, по словам Натальи, отругали и ответили: «Руки надо мыть». Принимать новых пациентов главврач отказался, сославшись на то, что больница заполнена. Затем вмешался Роспотребнадзор.
Наталья рассказала, что прямо во время разговора с представителем Роспотребнадзора ей позвонила старшая по соццентру и сказала, что стало плохо еще одному человеку, и снова скорая не собирается его забирать. Отказную писать медики тоже не хотят. По словам Натальи, увезли в больницы постояльцев только после того, как сотрудница Роспотребнадзора «позвонила вышестоящим». Наталья призналась, что отчасти чувствует свою вину за произошедшее, но она делала все, что могла.
«Если бы врачи все-таки забрали человека… Мы-то делали все, что от нас зависит. Но мы же не врачи, у нас не лечебное учреждение.<…> Понимаешь, что тут люди умирают. И это жестко», — сказала она.
Всего из-за ротовируса в «Рубиконе» скончались три человека и еще 18 пострадали. Постояльцев мог заразить бездомный, которого привезли в соццентр.