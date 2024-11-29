«Это жестко». Скорая отказалась забирать умирающих постояльцев соццентра на Алтае

Никто не хотел вмешиваться

По словам женщины, сначала заболел один из постояльцев, ему вызвали скорую. Приехавшие медики измерили ему давление, заявили, что пенсионера можно «хоть в космос отправлять», и уехали. Госпитализировать пожилого человека отказались, а тошноту и понос сказали лечить сорбентами. При этом у мужчины периодически поднималась температура.

«Второй раз вызываем, они говорят: „Это какая-то инфекция, но мы не будем забирать его, потому что у нас в деревне нет инфекциониста и нет инфекционного отделения. Мы его в простую больницу не можем положить, так как тогда другие люди заразятся“», — сообщила собеседница 360tv.ru.

Но эффекта от лечения не было. По словам Натальи, мужчина умирал.

«Это приют именно стариков. Это обездоленные люди, никому не нужные. Их сама же больница, в принципе, нам и отдает. [У них] пенсии нет, у некоторых и документов. Тут такие люди — слабенькие. Если бы они были здоровые, возможно, этого и не произошло бы», — пояснила супруга главы соццентра.