Пострадавшим в социальном центре на Алтае установили точный диагноз

Пострадавшим в частном социальном центре в Алтайском крае диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Алтайского края.

О массовом отравлении в соццентре стало известно накануне. Сотрудники учреждения нашли мертвым одного из постояльцев, затем на недомогание пожаловались еще несколько человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице.

При этом некоторых из заболевших, по словам жены директора социального центра, отказывались забирать врачи скорой помощи, заявив, что в деревне нет инфекционного отделения, и старики заразят остальных. Поэтому руководителям соццентра пришлось самостоятельно везти пострадавших в город, откуда тех уже и доставили в инфекционное отделение.