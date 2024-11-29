Пострадавшим в социальном центре на Алтае установили точный диагноз

Пострадавшим в частном социальном центре в Алтайском крае диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Алтайского края.
О массовом отравлении в соццентре стало известно накануне. Сотрудники учреждения нашли мертвым одного из постояльцев, затем на недомогание пожаловались еще несколько человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице.
При этом некоторых из заболевших, по словам жены директора социального центра, отказывались забирать врачи скорой помощи, заявив, что в деревне нет инфекционного отделения, и старики заразят остальных. Поэтому руководителям соццентра пришлось самостоятельно везти пострадавших в город, откуда тех уже и доставили в инфекционное отделение.
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