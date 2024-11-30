Суд заключил под стражу главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы
Руководителя социального центра в Алтайском крае, где скончались три человека, арестовали. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — уточнили в СК.
Уголовное дело расследуют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
В соццентре скончались три человека и еще 18 пострадали, им диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Все постояльцы центра — пенсионеры или люди предпенсионного возраста, среди которых есть инвалиды. Супруга руководителя учреждения Наталья рассказала 360.ru, что заболевших отказывалась забирать скорая.
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Суд заключил под стражу главу соццентра на Алтае, где погибли постояльцы
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